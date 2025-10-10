Автобусы перестанут возить омичей на дачи уже со следующей недели

О приостановлении до следующего года поездок муниципальных садовых автобусах заявил в своем телеграм-канале Сергей Шелест. Последние маршруты дачного транспорта будут совершены 12 октября.
«Уважаемые омичи, напомню, что ближайшее воскресенье — 12 октября — последний в этом году день, когда вы можете совершить поездку на муниципальных садовых автобусах», — говорится в сообщении телеграм-канала градоначальника.
Согласно опубликованной Сергеем Шелестом информации, с 13 октября полностью прекращаются пассажирские перевозки по сезонным маршрутам № 71, 112, 131, 139, 141, 171 и 178. Автобусные маршруты № 39, 90 и 119 возвращаются к своим «зимним» схемам: до поселков Степной, Солнечный и Осташково соответственно.