На выходные перекроют часть улицы в Алматы

В Алматы в связи с ремонтными работами на инженерных сетях на два дня перекроют участок дороги по улице Левитана, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

Источник: Nur.kz

Жителей Алматы предупредили, что движение будет перекрыто на участке по улице Левитана — от улицы Розыбакиева до проспекта Серкебаева. Ограничения будут действовать в выходные дни — с 06:00 11 октября до 23:00 12 октября.

«В связи с устройством наружных инженерных сетей водоснабжения в рамках строительства поликлиники на 500 посещений, вводятся временные ограничения движения», — пояснили в сообщении от акимата города.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будет обеспечен безопасный проход для пешеходов и выставлены предупреждающие знаки.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

Источник: Акимат Алматы