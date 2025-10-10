На выходные перекроют часть улицы в Алматы

Жителей Алматы предупредили, что движение будет перекрыто на участке по улице Левитана — от улицы Розыбакиева до проспекта Серкебаева. Ограничения будут действовать в выходные дни — с 06:00 11 октября до 23:00 12 октября.
«В связи с устройством наружных инженерных сетей водоснабжения в рамках строительства поликлиники на 500 посещений, вводятся временные ограничения движения», — пояснили в сообщении от акимата города.
Отмечается, что на ремонтируемом участке будет обеспечен безопасный проход для пешеходов и выставлены предупреждающие знаки.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.