Свердловские спортсмены завоевали 14 медалей на Играх стран СНГ

Свердловские спортсмены взяли 14 медалей на международных Играх стран СНГ в Азербайджане. Соревнования шли с 28 сентября по 8 октября. Наши земляки принесли сборной России 10 золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.