Свердловские спортсмены завоевали 14 медалей на Играх стран СНГ

Свердловские спортсмены взяли 14 медалей на международных Играх стран СНГ в Азербайджане. Соревнования шли с 28 сентября по 8 октября. Наши земляки принесли сборной России 10 золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
— Для молодых спортсменов Игры стран СНГ в Азербайджане стали прекрасной возможностью проявить себя на международной спортивной арене. Вдвойне приятно, что свердловчане смогли проявить свои лучшие качества и завоевать сразу 14 медалей, из которых десять — высшей пробы, — поздравил спортсменов заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
Семь уральских спортсменов показали отличные результаты. Лучше всех выступила теннисистка Злата Терехова — она выиграла сразу четыре золота в разных категориях. Еще четыре медали завоевал теннисист Евгений Васиков — три золота и одно серебро.
Два уральских лучника тоже взяли медали: Максим Малафеев — золото и бронзу, Ксения Карташова — золото.
Отличились и борцы: самбист Иван Герасим стал первым в тяжелом весе, а боксеры Мария Лебедева и Злата Коновалова принесли серебро и бронзу.
Всего в Играх участвовали больше 2400 спортсменов из разных стран. Россияне стали первыми в общем зачете, выиграв 231 медаль.