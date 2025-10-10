Ричмонд
Свердловские спортсмены завоевали 14 медалей на Играх стран СНГ

Уральцы завоевали14 медалей на Играх стран СНГ.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские спортсмены взяли 14 медалей на международных Играх стран СНГ в Азербайджане. Соревнования шли с 28 сентября по 8 октября. Наши земляки принесли сборной России 10 золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

— Для молодых спортсменов Игры стран СНГ в Азербайджане стали прекрасной возможностью проявить себя на международной спортивной арене. Вдвойне приятно, что свердловчане смогли проявить свои лучшие качества и завоевать сразу 14 медалей, из которых десять — высшей пробы, — поздравил спортсменов заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

Семь уральских спортсменов показали отличные результаты. Лучше всех выступила теннисистка Злата Терехова — она выиграла сразу четыре золота в разных категориях. Еще четыре медали завоевал теннисист Евгений Васиков — три золота и одно серебро.

Два уральских лучника тоже взяли медали: Максим Малафеев — золото и бронзу, Ксения Карташова — золото.

Отличились и борцы: самбист Иван Герасим стал первым в тяжелом весе, а боксеры Мария Лебедева и Злата Коновалова принесли серебро и бронзу.

Всего в Играх участвовали больше 2400 спортсменов из разных стран. Россияне стали первыми в общем зачете, выиграв 231 медаль.