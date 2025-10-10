Ричмонд
Пассажиропоток Иркутского аэропорта вырос на 29% в 2025 году

Речь идет о международных направлениях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский аэропорт представил планы на осенне-зимний сезон 2025−2026 годов. По словам коммерческого директора Анны Ветровой, пассажиров ждет расширение международной маршрутной сети. В расписании появятся новые рейсы на Филиппины (Боракай), во вьетнамский Фукуок и в узбекистанский Андижан. Также возобновятся полеты в китайский Гуанчжоу.

— За 9 месяцев 2025 года пассажиропоток на международных направлениях вырос на 29% и превысил 638 тысяч человек, — сообщила Ветрова. — Летом мы обслужили на 31% больше международных пассажиров, чем год назад.

Для комфортного обслуживания растущего потока путешественников в аэропорту модернизируют инфраструктуру — уже установлены дополнительные стойки паспортного контроля. По итогам 2024 года аэропорт установил рекорд, обслужив более 3,9 млн пассажиров, а в 2025 году планирует преодолеть отметку в 4 млн.

Подробнее о том, где и за сколько отдохнуть заграницей — в материале КП-Иркутск.