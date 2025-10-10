Ричмонд
В Москве может появиться станция метро «Калининградская»

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил назвать одну из будущих станций московского метрополитена в честь Калининграда.

Инициатива может быть приурочена к 80-летию образования региона, которое будет отмечаться в 2026 году.

Как отметил Ермак в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда», речь идёт не о переименовании существующих станций, а о присвоении имени новому объекту столичной подземки.

По его словам, это стало бы символом признания вклада Калининградской области в развитие страны и укрепило бы её присутствие в культурном пространстве России. Министр также предложил пойти дальше и создать в каждом городе улицу Калининградскую, чтобы подчеркнуть значение самого западного региона страны и его связь с другими территориями. Инициатива вызвала широкий отклик — жители региона поддержали идею, отметив, что появление «Калининградской» станции в Москве стало бы знаковым подарком к юбилею области.