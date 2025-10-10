Туристы из Уфы застряли в Грузии.

Уфимцы не смогли вернуться из Тбилиси домой. Рейс авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь еще в 9.35 утра, отложили. Об этом «Башинформу» сообщила одна из туристок. По ее словам, причиной задержки назвали технические неисправности на борту. Пассажирам сообщили, что за ними из Москвы должен вылететь другой самолет.