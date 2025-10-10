Три поколения династии Янковских — карьера, интересные факты и лучшие роли

В 1930-х годах Иван Янковский подвергся репрессиям, дважды его арестовывали. В последний раз — за дружбу с опальным военным деятелем Михаилом Тухачевским, которого в 1937 году расстреляли. После завершения всех разбирательства Ивана Янковского вместе с семьей выслали в Казахстан. В годы Великой Отечественной войны он работал в тылу, на плавильном комбинате в Джезказгане. Там в 1944 году и появился на свет младший сын Олег (по другим данным, место его рождения — казахстанский поселок Карсакпай). В 1951 году семья перебралась в Саратов. А в 1953-м глава семьи скончался, дало о себе знать старое ранение.