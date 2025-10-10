Челябинские ученые нашли новый способ оценки газопроводов

Уникальный способ оценки газопроводов доменного газа разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в вузе.
Доменный газ вырабатывается в процессе производства чугуна и содержит большое количество пыли, частицы которой оседают внутри газопроводов. Это приводит к изменению диаметра труб и увеличению сопротивления, что делает традиционные гидравлические расчеты неэффективными. Разработанный челябинскими учеными способ автоматически учитывает реальное состояние газопровода, включая все отложения пыли и фактические геометрические параметры, это исключает необходимость сложного поэлементного гидравлического расчета. Техническое решение является уникальным не только в России, но и в мире.
«Изобретение заключается в следующем: на выбранном “рабочем участке” газопровода одновременно измеряются три ключевых параметра: расход газа, давление на входе и давление на выходе. Эти данные, полученные, например, из системы АСУ ТП, подставляются в формулу для расчета прогнозируемого давления на входе при будущем, увеличенном расходе газа. Полученное значение сравнивается с максимально допустимым давлением, которое может обеспечить оборудование», — подчеркнул доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» ЮУрГУ Сергей Пашнин.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.