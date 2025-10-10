Челябинские ученые нашли новый способ оценки газопроводов

Доменный газ вырабатывается в процессе производства чугуна и содержит большое количество пыли, частицы которой оседают внутри газопроводов. Это приводит к изменению диаметра труб и увеличению сопротивления, что делает традиционные гидравлические расчеты неэффективными. Разработанный челябинскими учеными способ автоматически учитывает реальное состояние газопровода, включая все отложения пыли и фактические геометрические параметры, это исключает необходимость сложного поэлементного гидравлического расчета. Техническое решение является уникальным не только в России, но и в мире.