Опасная забава: в Казани отмечены новые случаи «зацепинга» в трамваях

Так, за «зацепинг» предусмотрена административная и уголовная ответственность, наказание в виде штрафа до 4 тыс. рублей. Уголовная ответственность наступает в соответствии со статьей «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», по ней грозит либо штраф от 150 до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.