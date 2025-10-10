Опасная забава: в Казани отмечены новые случаи «зацепинга» в трамваях

В казанском наземном электротранспорте зафиксированы новые случаи «зацепинга» — опасного увлечения подростков, цепляющихся за внешние элементы движущегося транспорта. В МУП «Метроэлектротранс» обеспокоены повторившимися фактами «зацепинга». Фото нарушителей и заявления направлены в отделы полиции Казани. В настоящее время устанавливаются личности подростков, сообщает пресс-служба предприятия.
Сотрудники «Метроэлектротранса» просят родителей усилить контроль за детьми и напоминают об ответственности за опасное поведение подростков.
Так, за «зацепинг» предусмотрена административная и уголовная ответственность, наказание в виде штрафа до 4 тыс. рублей. Уголовная ответственность наступает в соответствии со статьей «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», по ней грозит либо штраф от 150 до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.