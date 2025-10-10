В Алтайском крае завершилась программа «Основы бизнес-планирования»

Образовательная программа для предпринимателей «Основы бизнес-планирования» прошла 30 сентября-1 октября в Алтайском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.