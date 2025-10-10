Ричмонд
В Алтайском крае завершилась программа «Основы бизнес-планирования»

Участниками стали более 50 начинающих предпринимателей.

Образовательная программа для предпринимателей «Основы бизнес-планирования» прошла 30 сентября-1 октября в Алтайском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Участниками стали более 50 начинающих предпринимателей. За два дня они освоили ключевые аспекты создания бизнеса: от генерации идеи до построения финансовой модели. Эксперты помогли разобраться им в маркетинговом планировании, ценообразовании, выборе организационно-правовой формы и анализе конкурентов.

Особый интерес вызвала практика, где участники разрабатывали финансовую модель. Многие отметили, что тренинг дал четкое понимание, как оценивать жизнеспособность бизнес-идеи и прогнозировать ее развитие.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.