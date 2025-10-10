«Криво и с дефектами»: забракованы многомиллионные работы в омском детском лагере

Прокурором Омского района выявлены многочисленные нарушения при исполнении работ по изготовлению и монтажу быстровозводимых конструкций для отдыха и оздоровления детей в лагере «Солнечная поляна». Общая стоимость контракта составила 63 миллиона руб.
«В ходе проверки выявлены нарушения установленных контрактом сроков, факты отсутствия исполнительной документации на выполненные работы, входного учета и контроля материалов, в связи с чем отсутствует возможность проверить их качество и соответствие проектной документации. Кроме того, при монтаже стеновых панелей подрядчиком используется некачественный материал, поставляемые элементы металлических конструкций кровли имеют дефекты, в связи с несвоевременным и неконтролируемым выполнением работ допущено промокание утеплителя», — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
В целях устранения нарушений прокурор Владислав Васильев внес представления руководителю подрядной организации и директору МБУ «Оздоровительный центр “Солнечная Поляна” в связи с ненадлежащей претензионной работой с подрядчиком. Дальнейшее проведение и окончание работ находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.