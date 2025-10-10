Башкирский студент создал приложение для определения плоскостопия

Студент Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Альфред Галяутдинов разработал приложение, которое помогает распознать плоскостопие и другие патологии стопы у взрослых людей. Такие технологические решения отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в вузе.
«Суть проекта заключается в применении нейросетевой модели искусственного интеллекта для анализа фотографий стоп в различных проекциях. Это даст возможность получить результат об отсутствии/наличии такой патологии, как плоскостопие с указанием степени, вальгусная/варусная деформация и т. д. Такой анализ позволит получить простой и доступный инструмент для скрининга проблем в отдаленных ФАПах, кабинетах школ, фитнес-центрах», — отметил Альфред Галяутдинов.
С этой разработкой Альфред стал победителем конкурса «Студенческий стартап» федерального фонда содействия инновациям. Всего от студентов БГМУ было подано 232 заявки, из них 146 проектов прошли первый тур конкурса. Собственные инновационные проекты создали студенты башкирского вуза из России, Замбии, Индии и Пакистана.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.