На 14 часов в Уфе ограничат движение на съезде на арочный мост

В Уфе на 14 часов перекроют съезд к арочному мосту.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня поздно вечером, 10 октября, в Уфе из-за установки барьерного ограждения на арочном мосту будет временно закрыт съезд с улицы Заки Валиди на улицу Воровского. Ограничение движения, как сообщает пресс-служба городской администрации, будет действовать 14 часов — с 23:00 до 13:00.

Власти обратились к уфимцам и гостям столицы Башкирии с просьбой заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.

