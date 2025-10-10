На 14 часов в Уфе ограничат движение на съезде на арочный мост

Сегодня поздно вечером, 10 октября, в Уфе из-за установки барьерного ограждения на арочном мосту будет временно закрыт съезд с улицы Заки Валиди на улицу Воровского. Ограничение движения, как сообщает пресс-служба городской администрации, будет действовать 14 часов — с 23:00 до 13:00.
Власти обратились к уфимцам и гостям столицы Башкирии с просьбой заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.