В удмуртском поселке Ува прошел фестиваль инженерно-технического творчества

На мероприятии собралось более 500 участников, среди которых были не только дети, но и представители девяти организаций, а также 26 волонтеров. На протяжении всего дня работало 16 интерактивных площадок, на которых проводились мастер-классы и демонстрации по робототехнике, электронике, моделированию и программированию. Участники могли попробовать свои силы в различных инженерных проектах и построить свои первые модели.