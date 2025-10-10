В удмуртском поселке Ува прошел фестиваль инженерно-технического творчества

Районный фестиваль инженерно-технического творчества «ИнженериУМ» состоялся 30 сентября в поселке Ува Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Увинского района.
На мероприятии собралось более 500 участников, среди которых были не только дети, но и представители девяти организаций, а также 26 волонтеров. На протяжении всего дня работало 16 интерактивных площадок, на которых проводились мастер-классы и демонстрации по робототехнике, электронике, моделированию и программированию. Участники могли попробовать свои силы в различных инженерных проектах и построить свои первые модели.
Организаторы фестиваля отметили, что гости с увлечением познавали мир роботов и Лего, погружались в виртуальную реальность, создавали мультфильмы и управляли дронами. Кроме того, был организован розыгрыш призов среди всех гостей мероприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.