Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» соберет в Самаре команды из 28 регионов РФ

Фестиваль состоится на базе универсального комплекса «МТЛ Арена». Спортивная программа включает три уникальные эстафеты: «Гонка ГТО, классика», «Командная гонка» и зрелищная «Гонка чемпионов». Победитель определится по наименьшей сумме времени, показанной во всех эстафетах. Команды, занявшие первые три места в общекомандном зачете, будут награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта РФ. Следить за ходом фестиваля можно на официальном сайте комплекса.