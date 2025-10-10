Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» соберет в Самаре команды из 28 регионов РФ

Представители команд из 28 регионов России примут участие в Фестивале чемпионов «Игры ГТО». Мероприятие пройдет с 21 по 23 октября в Самаре по госпрограмме «Спорт России», сообщили во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
Фестиваль состоится на базе универсального комплекса «МТЛ Арена». Спортивная программа включает три уникальные эстафеты: «Гонка ГТО, классика», «Командная гонка» и зрелищная «Гонка чемпионов». Победитель определится по наименьшей сумме времени, показанной во всех эстафетах. Команды, занявшие первые три места в общекомандном зачете, будут награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта РФ. Следить за ходом фестиваля можно на официальном сайте комплекса.
«Фестиваль чемпионов “Игры ГТО” в Самаре пройдет благодаря поддержке министра спорта России, председателя Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева. Событие объединит команды из 28 субъектов страны — сильнейших участников комплекса от 20 до 49 лет, выполнивших нормативы на золотой знак отличия ГТО. Уверен, что фестиваль станет важным этапом в укреплении сообщества сторонников физической культуры и придаст новый импульс развитию всероссийского движения ГТО», — отметил директор Федеральной дирекции спортмероприятий Юрий Ермошкин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.