Студенты УрФУ спросили, когда стипендию поднимут до уровня МРОТ

В пятницу, 10 октября, в Уральском федеральном университете прошла встреча старост и активистов вуза с исполняющим обязанности ректора Ильей Обабковым. Среди вопросов, прозвучавших от учащихся, один касался размера стипендии — поднимут ли ее до минимального размера оплаты труда.
— По моим ощущениям стипендия, которая полностью покрывает все расходы, пока нереальна, — сказал Илья Обабков.
Также глава вуза объяснил студентам, как нужно подходить к выбору подработки для себя во время учебы.
— Работать надо не из-за денег. Работать надо там, где вы профессию будете строить, — сказал Илья Обабков. — Но при этом начинать работать нужно, как можно позже — потерпеть, сколько можете. Работа даст вам новый круг общения. Это продолжение обучения. Но если оно только ради денег, я бы остерегался такого максимально.