Жители Омской области платят за ЖКУ больше других сибиряков

Наиболее существенная разница наблюдается в тарифах на электроэнергию: 100 кВт/ч в Омской области стоят 549,40 рубля, тогда как в среднем по сибирским регионам — всего 355,81 рубля. При этом по России в целом стоимость отопления оказалась даже выше, чем в нашем регионе.