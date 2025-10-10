Жители Омской области платят за ЖКУ больше других сибиряков

Согласно данным Росстата, которые проанализировал сервис «Ай мониторинг», омичи тратят на коммунальные услуги значительно больше, чем соседи по Сибирскому федеральному округу. Разница в платежах заметна практически по всем статьям расходов.
Холодная вода обходится жителям области в 38,16 рубля за кубометр, что на 2,45 рубля выше среднего по СФО. Горячее водоснабжение дороже на 3,02 рубля с человека, а отопление — на 440 рублей с каждого квадратного метра.
Наиболее существенная разница наблюдается в тарифах на электроэнергию: 100 кВт/ч в Омской области стоят 549,40 рубля, тогда как в среднем по сибирским регионам — всего 355,81 рубля. При этом по России в целом стоимость отопления оказалась даже выше, чем в нашем регионе.