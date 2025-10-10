Ричмонд
Программа празднования Храма Кишинева: Литургия и ярмарка, фольклорный спектакль и концерты

Стало известно, как мы отпразднуем День города 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

Храм Кишинева состоится 14 октяьбря, уже опубликована программа празднования.

Праздник начнут с литургии в Кафедральном соборе Рождества Господня. В соборном парке будет организована ярмарка народных мастеров и местных производителей с традиционной кухней, а также выставками.

Программа празднования Храма Кишинева. Мэрия столицы.

С 11 часов на площади начнутся выступления детских ансамблей и коллективов народной музыки.

В 14 часов начнется фольклорный спектакль «Хора Кишинева».

В 18 часов на сцену выйдут братья Адваховы, Зинаида Жуля, Игорь Кучук и другие.

В 19:45 присоединятся Lupii lui Calancea, а с 21:00 начнется концерт Epic Symphonic.

