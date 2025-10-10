Программа празднования Храма Кишинева: Литургия и ярмарка, фольклорный спектакль и концерты

Храм Кишинева состоится 14 октяьбря, уже опубликована программа празднования.
Праздник начнут с литургии в Кафедральном соборе Рождества Господня. В соборном парке будет организована ярмарка народных мастеров и местных производителей с традиционной кухней, а также выставками.
Программа празднования Храма Кишинева. Мэрия столицы.
С 11 часов на площади начнутся выступления детских ансамблей и коллективов народной музыки.
В 14 часов начнется фольклорный спектакль «Хора Кишинева».
В 18 часов на сцену выйдут братья Адваховы, Зинаида Жуля, Игорь Кучук и другие.
В 19:45 присоединятся Lupii lui Calancea, а с 21:00 начнется концерт Epic Symphonic.
