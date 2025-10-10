На автомобилях такси в Москве установили рекламу туробъектов Вологодчины

Брендированные диджитал-экраны с информацией о достопримечательностях Вологодской области разместили на 300 автомобилях московских такси. Продвижение туристического потенциала Вологодчины соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве туризма.
«В сентябре украсили 300 автомобилей столичного такси брендированными диджитал-экранами, транслирующими образы нашего Места Силы Русского Мира и Души Русского Севера. В Москве также разместили рекламу на 50 билбордах, которые знакомят автолюбителей с основными достопримечательности региона», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Помимо прочего, жители и гости столицы продолжают открывать для себя Вологодчину, самобытные города и туристические объекты региона в брендированном поезде Московского метрополитена. По Серпуховско-Тимирязевской линии курсирует состав из восьми вагонов, в каждом из которых можно узнать больше о Великом Устюге, селе Устье, Белозерске, Вытегре, Тотьме, Кириллове, Вологде и в целом о Вологодской области.
Познакомиться с регионом можно также на специальном туристическом портале, в журналах и на экспозициях. В этом году были организованы передвижные фотовыставки в аэропортах Домодедово и Великого Устюга, Алчевском Доме культуры. Сейчас прорабатывается вопрос об организации экспозиции в аэропортах Архангельска и Мурманска.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.