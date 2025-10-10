На автомобилях такси в Москве установили рекламу туробъектов Вологодчины

Познакомиться с регионом можно также на специальном туристическом портале, в журналах и на экспозициях. В этом году были организованы передвижные фотовыставки в аэропортах Домодедово и Великого Устюга, Алчевском Доме культуры. Сейчас прорабатывается вопрос об организации экспозиции в аэропортах Архангельска и Мурманска.