Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Санкт-Петербург

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. С 26 октября между Ташкентом и Санкт-Петербургом будет запущен новый прямой авиарейс. Полеты будут выполняться трижды в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанской частной авиакомпании Centrum Air.