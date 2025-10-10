Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Санкт-Петербург

С 26 октября у нас запускаются прямые рейсы Ташкент — Санкт-Петербург.
По данным пресс-службы, рейсы планируют выполнять три раза в неделю: в понедельник, вторник и пятницу. Стоимость билетов начинается от 2,1 миллиона сумов (около $175).
Стоит отметить, что ранее крупнейшая авиакомпания республики Uzbekistan Airways объявила о запуске еженедельного рейса из Андижана в Санкт-Петербург. С 27 октября полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов составит от 2,3 миллиона сумов (около $200).
Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров.
В настоящее время Centrum Air выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, из Самарканда — во Владивосток, Хабаровск и Сочи, из Намангана — в Москву.