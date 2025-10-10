В Ростове-на-Дону начался капремонт базы гребного канала «Дон»

Работы по капитальному ремонту стартовали в двух блоках здания гребной базы гребного канала «Дон» спортивной школы олимпийского резерва № 5 в Ростове-на-Дону, сообщил заместитель министра спорта Ростовской области Василий Логинов. Обновление спортивных объектов входит в число задач госпрограммы «Спорт России».
В зданиях расположены игровой и тренажерный залы, раздевалки, вспомогательные и административные помещения. В ходе капремонта там будут заменены кровля, фасад, окна, двери, внутренние инженерные коммуникации и выполнена отделка. В настоящее время во втором блоке подошли к концу все внутренние демонтажные работы, подрядчик приступил к демонтажу фасада и установке окон. Срок завершения работ — декабрь 2026 года.
Добавим, что правительство Ростовской области большое внимание уделяет вопросам развития спортивной инфраструктуры. В этом году в городах и районах региона планируется возвести и отремонтировать 65 спортивных объектов, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Так, уже открыты обновленные Дворцы спорта в Ростове-на-Дону и Таганроге, завершены реконструкция стадиона «Ермак» в Новочеркасске, капремонт стадиона в Обливском районе, новый ФОК появился в Октябрьском районе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.