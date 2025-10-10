В Ростове-на-Дону начался капремонт базы гребного канала «Дон»

Добавим, что правительство Ростовской области большое внимание уделяет вопросам развития спортивной инфраструктуры. В этом году в городах и районах региона планируется возвести и отремонтировать 65 спортивных объектов, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Так, уже открыты обновленные Дворцы спорта в Ростове-на-Дону и Таганроге, завершены реконструкция стадиона «Ермак» в Новочеркасске, капремонт стадиона в Обливском районе, новый ФОК появился в Октябрьском районе.