Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях с 12, 13 и 14 октября

В Василеостровском районе с 13 октября по 13 ноября в связи с прокладкой инженерных сетей будет перекрыто движение по Опочининой улице в створе Большого проспекта В. О., а также по боковому проезду Большого проспекта В. О. от Наличной до Опочининой улицы.