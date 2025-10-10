Осенние каникулы в школах Татарстана продлятся 11 дней

В Татарстане утверждены сроки осенних школьных каникул — учащиеся будут отдыхать с 27 октября по 6 ноября 2025 года. Информацию о 11-дневном отдыхе родителям озвучили на школьных собраниях.
Зимние каникулы запланированы с 31 декабря по 11 января. График учитывает праздничные дни в ноябре: у взрослых выходные будут с 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства, при этом суббота 1 ноября будет рабочей, а 6 ноября объявлен выходным в связи с празднованием Дня Конституции Татарстана.
Ранее стало известно, что в Татарстане запланирован масштабный ремонт школ и детских садов.