Осенние каникулы в школах Татарстана продлятся 11 дней

Зимние каникулы запланированы с 31 декабря по 11 января. График учитывает праздничные дни в ноябре: у взрослых выходные будут с 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства, при этом суббота 1 ноября будет рабочей, а 6 ноября объявлен выходным в связи с празднованием Дня Конституции Татарстана.