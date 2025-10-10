Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осенние каникулы в школах Татарстана продлятся 11 дней

Школьники будут отдыхать с 27 октября по 6 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане утверждены сроки осенних школьных каникул — учащиеся будут отдыхать с 27 октября по 6 ноября 2025 года. Информацию о 11-дневном отдыхе родителям озвучили на школьных собраниях.

Зимние каникулы запланированы с 31 декабря по 11 января. График учитывает праздничные дни в ноябре: у взрослых выходные будут с 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства, при этом суббота 1 ноября будет рабочей, а 6 ноября объявлен выходным в связи с празднованием Дня Конституции Татарстана.

Ранее стало известно, что в Татарстане запланирован масштабный ремонт школ и детских садов.