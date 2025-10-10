Святыню из Франции доставят в Благовещенский кафедральный собор Воронежа

Ковчег с частицей Покрова Пресвятой Богородицы прибудет из Франции в Воронеж в воскресенье, 12 октября. Торжественная встреча святыни состоится в Благовещенском кафедральном соборе в 8:30. После неё пройдет Божественная литургия.