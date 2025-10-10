В городе Петушки под Владимиром открылся семейный МФЦ

Семейный МФЦ — это современное пространство с новыми сервисами услуг, где работа ведется в режиме «одного окна». Специалисты центра сопровождают семью от момента выявления проблемы до полного ее разрешения. В настоящий момент такие учреждения работают также во Владимире (два центра), Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове и Муроме. До конца года подобные центры откроются во всех районах области.