В городе Петушки под Владимиром открылся семейный МФЦ

Новый семейный многофункциональный центр (МФЦ) появился в городе Петушки во Владимирской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Это уже десятый подобный центр в регионе, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора области.
В ходе открытия семейного МФЦ для гостей провели экскурсию по центру, показали зону первичного приема и зону ожидания, детский уголок, комнату матери и ребенка, рассказали о возможностях цифровых сервисов. Посетители, в числе которых были многодетные семьи и семьи участников СВО, получили необходимые консультации специалистов. Для детей был организован мастер-класс «Рисунок на мольберте» и игры на интерактивном столе.
Семейный МФЦ — это современное пространство с новыми сервисами услуг, где работа ведется в режиме «одного окна». Специалисты центра сопровождают семью от момента выявления проблемы до полного ее разрешения. В настоящий момент такие учреждения работают также во Владимире (два центра), Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове и Муроме. До конца года подобные центры откроются во всех районах области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.