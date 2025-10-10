Ричмонд
Трассу Омск—Тюмень сковала чудовищная автомобильная пробка

Очередь из стоящих без движения автомобилей растянулась на 45 километров.

Источник: Комсомольская правда

Информацию об огромной автомобильной пробке на трассе Омск—Тюмень, растянувшейся от Любинского до Тюкалинского района, публикует телеграм-канал «Омичи читают».

«Внимание всем! Пробка со стороны Омска в сторону Тюмени по трассе. Начинается от кольца, от Красного Яра и до Бекишево. И реверсивное движение не организовано вообще. То есть, со стороны Омска весь транспорт стоит», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Пост сопровождается красноречивым видео с огромным числом стоящих на трассе автомобилей. Комментируя видео, подписчица сообщает, что из-за этой огромной пробки, растянувшейся на 45 километров, ей пришлось вернуться обратно в Омск.