Трассу Омск—Тюмень сковала чудовищная автомобильная пробка

«Внимание всем! Пробка со стороны Омска в сторону Тюмени по трассе. Начинается от кольца, от Красного Яра и до Бекишево. И реверсивное движение не организовано вообще. То есть, со стороны Омска весь транспорт стоит», — говорится в сообщении телеграм-канала.