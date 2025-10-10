Ричмонд
Жительница Таганрога добилась через суд назначения досрочной пенсии

Прокуратура Таганрога через суд добилась назначения досрочной пенсии для женщины.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Таганрога восстановила право местной жительницы на досрочную пенсию через суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что Отделение социального фонда России по Ростовской области незаконно отказало женщине в назначении пенсии, несмотря на предоставленные документы, подтверждающие необходимый трудовой стаж.

Надзорное ведомство обратилось в суд для защиты прав донанки. Исковые требования прокуратуры были полностью удовлетворены, и женщине назначили досрочную пенсию по старости.

