Жительница Таганрога добилась через суд назначения досрочной пенсии

Прокуратура Таганрога восстановила право местной жительницы на досрочную пенсию через суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки было установлено, что Отделение социального фонда России по Ростовской области незаконно отказало женщине в назначении пенсии, несмотря на предоставленные документы, подтверждающие необходимый трудовой стаж.
Надзорное ведомство обратилось в суд для защиты прав донанки. Исковые требования прокуратуры были полностью удовлетворены, и женщине назначили досрочную пенсию по старости.
