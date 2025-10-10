В Мценском районе Орловской области отремонтируют школу села Отрадинское

Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы в селе Отрадинское Мценского района Орловской области начнется в январе 2026 года по нацпроекту «Молодежь и дети». Завершить работы планируют до 8 июля 2027 года, сообщили в департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности региона.
Контракт на обновление учреждения районная администрация и подрядная организация заключили в конце сентября. В рамках ремонта специалисты проведут комплекс внутренних отделочных работ, обновление входов, устройство наружного водостока и вентилируемых фасадов с теплоизоляционным слоем и облицовкой плитами из керамогранита, заменят оконные блоки и отмостки. Помимо этого, будут заменены инженерные системы и коммуникации, включая системы пожарной сигнализации и охранного телевидения.
Напомним, что в 2025 году в Орловской области при поддержке нацпроекта проводится капитальный ремонт 13 образовательных учреждений.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.