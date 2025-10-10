Самолет Ан-26: устройство, история создания, интересные факты

В 1969 году борт предстал перед публикой на авиасалоне в Ле-Бурже. Самолет выпускался вплоть до 1986 года: за это время создали более 20 модификаций и и порядка 1400 машин. Более 400 из них ушли на экспорт и служили в ВВС десятков стран: Вьетнама, Кубы, СНГ и других.