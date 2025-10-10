Самолет Ан-26: устройство, история создания, интересные факты

Едва начав осваивать небо, легкий военно-транспортный самолет Ан-26 привлек внимание общества на авиасалоне в Ле-Бурже. Его летная карьера вместила три мировых рекорда, бомбардировки, спасательные операции и гонку с ракетами у острова Змеиный. Рассмотрим самолет детально: его историю, конструкцию, боевые заслуги и интересные факты.
Что из себя представляет самолет Ан-26
Ан-26 — самый многочисленный в классе многоцелевой военно-транспортный борт, создан на базе Ан-24. Широкий проем его грузового люка позволяет удобно и быстро проводить погрузку с земли и из кузова машины. Борт транспортирует грузы и людей на линии средней протяженности.
Взлетавший с грунтовых полос Ан-26 завоевал признание «вездехода». Он служил в Афганистане, перебрасывая живую силу и снабжая войска. На гражданской службе грузовая и пассажирская версии проявили себя как весьма надежные. Рентабельный Ан-26 с невысокими расходами в эксплуатации и ресурсом до 30 тысяч часов — рабочая лошадка авиации СССР и России.
История создания Ан-26
Разработка Ан-26 стартовала в 1964 году под руководством Виктора Гарвардта, и спустя пять лет произошел первый полет судна. ОКБ Антонова поручили спроектировать лайнер на 44 места с двумя турбовинтовыми моторами АИ-24. Предусматривали версию и для десанта, а также для перевозки раненых и воинских грузов.
В 1969 году борт предстал перед публикой на авиасалоне в Ле-Бурже. Самолет выпускался вплоть до 1986 года: за это время создали более 20 модификаций и и порядка 1400 машин. Более 400 из них ушли на экспорт и служили в ВВС десятков стран: Вьетнама, Кубы, СНГ и других.
Ан-26 встал на вооружение армии СССР в 1975 году. Он служил многоцелевым «грузовиком» в погранвойсках, подразделениях авиации РВСН и ПВО, а также как учебный борт для экипажей и парашютистов.
В 2009-м агентством EASA был выдан Сертификат на Ан-26 для полетов в Евросоюзе. Самолеты доставляют почту и срочные грузы в Прибалтике, Венгрии и Польше.
Конструкция самолета
Ан-26 — это двухмоторный моноплан с вертикальным однокилевым оперением, высоко расположенным крылом и двумя гребнями под фюзеляжем.
Фюзеляж — цельнометаллический, разделен на носовой отсек и средний, а также люковый и хвостовой. Кабина экипажа отделена перегородкой, в борту справа размещена входная дверь. Для аварийной высадки предусмотрены четыре люка из шести — внизу, вверху и два бортовых. Погрузка и десантирование происходят через грузовой люк. При этом грузовая кабина имеет встроенный транспортер и по четыре окна по бортам.
Экипаж — шесть человек. В передней кабине расположены кресла командира и помощника, а также техника, штурмана и радиста. В грузовой летит техник по аппаратуре для десанта.
Крыло поделено на центроплан, средние и отъемные части. Для предупреждения обледенения предусмотрен воздушный обогрев. В хвостовых частях расположены валы и тяги для управления закрылками и элеронами.
Хвостовое оперение однокилевое, включает в себя руль высоты и направления, киль, две консоли стабилизатора, форкиль. Шасси трехопорное, убирается. Силовая установка — это два турбовинтовых мотора АИ-24ВТ, флюгерные винты имеют четыре лопасти.
Технические характеристики самолета Ан-26
Рассмотрим основные характеристики военно-транспортного борта.
|Вес пустого борта
|15,8 тонны
|Взлетная масса
|нормальная — 22 тонны, максимальная — 24 тонны
|Длина
|23,8 м
|Вместимость
|до 38 человек, 30 десантников, либо 24 раненых
|Экипаж
|6 человек
|Грузоподъемность
|до 6 тонн
|Максимальная скорость
|540 км/ч
|Двигатель
|2 × ТВД АИ-24ВТ
|Дальность
|практическая — 1 100 км, перегоночная — 2 660 км
|Вооружение
|авиабомбы до 500 кг
Вооружение Ан-26
Самолет может быть оснащен вооружением для бомбардировки боеприпасами по целям на земле с высоты от 600 метров до 5 км на скорости 300−420 км/час. Стоит отметить:
- систему АСО-2В — нужна для отстрела инфракрасных патронов типа ППИ-26 и создания ложных целей. Шесть блоков размещены в двух подвешенных к пилонам контейнера;
- УВ-26 — установка нужна для отстрела инфракрасных патронов из внешних контейнеров.
Десантно-транспортная техника Ан-26 обеспечивает переброску живой силы и военной техники по весу, не превышающему массу авиабомб на подвесках. Ан-26 рассчитан на десантирование до 30 парашютистов и перевозку воинских грузов весом до 4 550 кг.
Модификации Ан-26
Перечислили ряд интересных моделей.
1. Ан-26 «Нельмо» — борт для ледовой разведки.
2. Ан-26 «Сфера» — борт для исследовательских работ в атмосфере.
3. Ан-32 — модель для жаркого климата и высокогорной зоны.
4. Ан-26Б «Циклон» — борт для разгона грозовых облаков с аппаратурой, рассеивающей углекислоту и йодистое серебро.
5. Ан-26М «Спасатель» — медицинская версия.
6. Ан-26ЛЛ «Стандарт» — воздушная лаборатория, проверяет радиотехническое оборудование. Замены на текущий момент нет, эксплуатируется для облета аэродромов.
7. Ан-26П «Прожектор» — образец для тестирования станции подсветки цели лазером. Отличительная черта — узлы подвески авиабомб и ракет.
8. Ан-26К — образец для тестирования станции «Кайра» для МиГ-27К.
9. Ан-26РТР — борт радиотехнической разведки.
10. Ан-26РКР — разведчик для выявления ядерного излучения, необходимая аппаратура стоит на фюзеляже справа.
11. Ан-26В-100 — гражданская версия на 43 пассажироместа.
12. Ан-26Б — гражданская модель для контейнерных грузоперевозок.
Сравнение Ан-26 с другими самолетами
Региональный «транспортник» Ан-26 обрел широкую популярность в СССР и на постсоветском пространстве, но возраст авиапарка в России — около 50 лет. Рассмотрим два борта, призванные заменить ветерана авиалиний.
Сравнение Ан-26 и Ил-212
Предполагаемая замена Ан-26, борт Ил-212, станет продолжением закрытого проекта Ил-112 В. Опытный образец судна планируют представить в 2026 году.
Ил-212 получит новое шасси, топливную и гидросистемы и переработанное крыло. Двигатели нового борта мощнее, фюзеляж шире, а грузоподъемность существенно выше, чем у Ан-26 — до 12−20 тонн, как и дальность полета — до 3 000 км. Обслуживание и заправку Ил-212 сделают проще, ему будут нипочем необорудованные взлетные полосы и суровые условия Арктики.
Сравнение Ан-26 и ТВРС-44 «Ладога»
На замену советскому борту разрабатывают и турбовинтовую «Ладогу» на 44 пассажироместа. Новая машина сможет работать с грунтовых и гравийных взлетных полос, он также призвана стать родоначальником семейства. В Самаре уже изготовили фюзеляж, серийный выпуск запланирован на 2028 год.
Грузоподъемность новой модели — пять тонн, а практическая дальность полета заявлена вдвое выше, чем у предшественника — 2 200 км (хотя по максимальной скорости он уступает Ан-26 на 60 км/ч).
«Ладога» будет иметь оригинальную конструктивную и аэродинамическую компоновку, абсолютно новые шасси, планер, оборудование и силовую установку. Производитель обещает лучший в классе показатель расхода топлива.
Оба самолета рассчитаны на работу в сложных климатических условиях. Однако «Ладога» предлагает обновленный дизайн, новые моторы и пассажирский комфорт.
В каких боевых действиях использовали самолет
В десятках стран Ан-26 перебрасывал десант, снабжал армии и служил штабной авиамашиной. Рассмотрим несколько конфликтов с его участием.
1. Афганская война. Ан-26 служили в составе 40-й армии. Ан-26РТ висели над Кабулом, ретрансляторы обеспечивали связь между штабом и гарнизонами, вели поисково-спасательные операции. Радиоразведчик был самым секретным бортом и перехватывал переговоры моджахедов. Медицинские Ан-26М доставляли раненых в Ташкент. В Афгане Ан-26 впервые применили как бомбардировщик, самолет поднимал до четырех боеприпасов весом 500 кг.
2. Вторая чеченская война. В 2000 году Ан-26 привлекались как ретрансляторы и вели разведку путей передвижения боевиков.
3. Война за Огаден. Сомалийцы вторглись в Эфиопию, а Ан-26 снабжали личный состав и бомбили позиции противника. В дальнейшем борт применяли против повстанцев.
4. Гражданская война в Мозамбике. Ан-26 активно работали бомбардировщиками.
5. Конфликт Перу и Эквадора. Ан-26 загружали бочками с напалмом и применяли их по труднодоступным местам дислокации противника.
6. Война Кампучии и Вьетнама. Полсотни бортов Ан-26 дислоцировались на базе ВВС Вьетнама в Хошимине. Машины перевозили оружие, вели разведку и бомбили полпотовцев.
Интересные факты о самолете Ан-26
Легендарная «рабочая лошадка» Ан-26 отметилась рядом достижений советской и постсоветской авиации, став незаменимой на военной и гражданской службе. Собрали интересные факты о самолете.
1. За взлеты с коротких полос по кодификации НАТО борт Ан-26 получил название Curl или «Вихрь». В Афганистане самолеты нарекли «скальпелем» и «таблеткой», вытеснив название воздушного госпиталя «спасатель». В те годы Ан-26М сохранил множество солдатских жизней.
2. Период расцвета и славы Ан-26 пришелся на начало 90-х. Самолет установил три мировых рекорда в своем классе. Возглавляли экипажи летчики-испытатели Козлов и Бутаков.
3. Ан-26 с нарисованной акульей пастью можно увидеть в сценах американской картины «Неудержимые 3». Борт Ан-26B с прозвищем Killa эксплуатировался Украиной.
4. Самолет часто перевозил животных. В 80-х из Венгрии на Украину Ан-26 доставил 13 миллионов цыплят, из Салехарда в Петрозаводск — 600 норок и песцов, в Сибирь — мальков форели, а на Сахалин — диких кабанов.
5. Более 100 бортов Ан-26 до сих пор эксплуатируют силовые структуры России.