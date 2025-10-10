В Таганроге открылась модельная библиотека семейного чтения

Модельная библиотека семейного чтения начала работу в Таганроге. Филиал № 10 централизованной библиотечной системы модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Для библиотеки приобретены новая мебель, современное компьютерное и интерактивное оборудование, станция самообслуживания, пополнен книжный фонд на 1,5 тысячи экземпляров современной художественной и детской литературы. Также там появились зона отдыха, арт-галерея, кинозал, семейная книжная гостиная и творческая лаборатория, которая оснащена всем необходимым оборудованием для проведения мастер-классов, создания видеорепортажей, подкастов и реализации других творческих идей.
Напомним, к концу 2025 года на Дону будет функционировать 43 библиотеки нового поколения, из них 24 — созданные за счет средств областного бюджета.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.