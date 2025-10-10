Уфимский гонщик Рустам Исхаков выиграл 10 этап Кубка России и возглавил таблицу

Уфимец Рустам Исхаков, представляющий Башкирию на всероссийских соревнованиях, вновь продемонстрировал отличные результаты в текущем сезоне. Совсем недавно он получил звание мастера спорта России по автомобильному спорту, и вот уже в новом звании одержал победу на 10-м этапе Кубка России, проходившем в Свердловской области. Этот успех позволил спортсмену выйти в лидеры общего зачёта Кубка России. Впереди — финальная гонка сезона, которая состоится в Пскове.
Победа на 10 этапе.
Сезон 2025 года стал для уфимского раллиста настоящим вызовом, и пока все получается. В сентябре он официально стал мастером спорта России, что стало важной вехой в его карьере. Победа на этапе в Свердловской области в зачёте своего класса укрепила его позиции.
«Сезон невероятно насыщенный. Я горжусь тем, что представляю на таком высоком уровне Уфу, в которой живу, и родной Кугарчинский район. Впереди финал в Пскове, и я настроен на борьбу», — говорит спортсмен.
На недавнем этапе в Свердловской области раллист впервые выступал на новом автомобиле — он пересел на Ford Fiesta. Автомобиль ему подготовили мастера из Екатеринбурга. Новая машина показала себя с лучшей стороны, продемонстрировав высокий потенциал и отличную управляемость.
Новый автомобиль.
«Да. Это был мой первый старт на Ford Fiesta. Машина новая, мы только начинаем работать вместе, но результат уже говорит сам за себя. Управлять ею — одно удовольствие, и я уверен, что мы ещё раскроем её возможности», — делится впечатлением Исхаков.
До этого раллист продолжительное время выступал на ВАЗ-2108, которая стала для него настоящей школой мастерства. Автомобиль не впечатлял надежностью, поэтому иногда приходилось попотеть над ремонтом, но именно благодаря «восьмерке» он отточил навыки, что в итоге позволяет сейчас рассчитывать на очень высокие результаты.
Старая «восьмерка».
Финальный этап Кубка России пройдёт в Пскове, и уфимский раллист настроен решительно. Главная цель — не только победа на самом этапе, но и стабильное управление, которое позволит сохранить лидерство в общем зачёте.
«Настрой боевой. Будем бороться за первое место, но главное — пройти трассу уверенно и подтвердить своё лидерство», — добавил уфимский раллист.