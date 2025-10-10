В Твери состоялся фестиваль местных производителей

Со 2 по 5 октября для посетителей фестиваля были подготовлены дегустации, викторины, мастер-классы, направленные на популяризацию и продвижение продукции компаний Верхневолжья. Среди участников — компания «Мармеладная сказка», изготавливающая натуральный мармелад и зефир из свежих ягод и фруктов, Конаковский сыродельный завод, который реализует сыры под торговой маркой «Верещагин», «Заволжский мясокомбинат», производитель свинины и молока ГК «Агропромкомплектация». Участником фестиваля стала и компания «ТехноПро», которая занимается изготовлением высококачественных инновационных зубных щеток под брендом Weiss.