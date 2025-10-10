В Твери состоялся фестиваль местных производителей

Фестиваль местных производителей прошел на площадке гипермаркета «Глобус» в Твери в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Мероприятие планируется проводить в городе на постоянной основе, сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Со 2 по 5 октября для посетителей фестиваля были подготовлены дегустации, викторины, мастер-классы, направленные на популяризацию и продвижение продукции компаний Верхневолжья. Среди участников — компания «Мармеладная сказка», изготавливающая натуральный мармелад и зефир из свежих ягод и фруктов, Конаковский сыродельный завод, который реализует сыры под торговой маркой «Верещагин», «Заволжский мясокомбинат», производитель свинины и молока ГК «Агропромкомплектация». Участником фестиваля стала и компания «ТехноПро», которая занимается изготовлением высококачественных инновационных зубных щеток под брендом Weiss.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.