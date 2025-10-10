Адвокат Айвар рассказала, какие льготы положены детям-сиротам

«После 18 лет, для лиц из числа детей-сирот предусмотрена ежемесячная выплата на период обучения — от 3 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости от региона, единовременное пособие при выпуске — в большинстве субъектов от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, подъёмное пособие при трудоустройстве — например, в Москве около 25 тыс. рублей, компенсацию за проезд, санаторные путёвки и лечение. Также для таких граждан возможны дополнительные региональные меры, включая выплаты при рождении собственного ребёнка сиротой — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — добавила спикер.