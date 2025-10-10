Адвокат Айвар рассказала, какие льготы положены детям-сиротам

Об этом «Татар-информу» сообщила доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.
«Если к 23 годам жильё не предоставлено, право сохраняется, при условии, что гражданин встал на учёт своевременно», — добавила собеседник агентства.
Также, по ее словам, с 2023 года действует новый инструмент — жилищный сертификат. Он позволяет лицам из числа детей-сирот приобрести жильё либо погасить ипотеку. Программа внедряется поэтапно, начиная с пилотных регионов, отметила адвокат.
«Еще дети-сироты обучаются бесплатно в школах, колледжах и вузах. Государство обеспечивает их одеждой, обувью, питанием, учебными принадлежностями и стипендией. При желании такие граждане имеют право на повторное бесплатное обучение при смене профессии», — подчеркнула Айвар.
Третье направление — медицинская и социальная защита. Дети-сироты получают бесплатное лечение, профилактические осмотры и санаторно-курортное оздоровление. Кроме того, им гарантирована бесплатная юридическая помощь.
Что касается выплат и пособий, то до 18 лет ребенок-сирота имеет право получать ежемесячное пособие на содержание ребёнка в приёмной семье или под опекой — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, ежегодные компенсации на одежду, обувь, питание и предметы первой необходимости, а также оплату проезда к месту отдыха, лечения и обратно.
«После 18 лет, для лиц из числа детей-сирот предусмотрена ежемесячная выплата на период обучения — от 3 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости от региона, единовременное пособие при выпуске — в большинстве субъектов от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, подъёмное пособие при трудоустройстве — например, в Москве около 25 тыс. рублей, компенсацию за проезд, санаторные путёвки и лечение. Также для таких граждан возможны дополнительные региональные меры, включая выплаты при рождении собственного ребёнка сиротой — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — добавила спикер.
Четвёртое направление — постинтернатное сопровождение. После выхода из детского дома или колледжа молодым людям помогает сеть центров постинтернатной адаптации. Это юридическая, психологическая и социальная поддержка — помощь с документами, трудоустройством, защитой прав, подчеркнула она.