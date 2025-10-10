В Москве завершил работу II Международный симпозиум «Создавая будущее»

«Россия сегодня — одно из немногих пространств на планете, где еще можно создать устойчивое и справедливое будущее. Пространство, в котором есть все необходимое: ресурсы, энергия, земля, вода и люди, не утратившие способность к сочувствию и созиданию. Наши города, поселки, агломерации и регионы — это не просто территории, а лаборатории новой нормальности. Там, где ценность семьи, труда и природы не противопоставляются инновациям, а соединяются с ними. Запад переживает кризис избыточного потребления и идеологической турбулентности. Восток ищет баланс между традицией и технологией. А Россия имеет шанс стать пространством синтеза — где комфорт не означает изоляцию, а стабильность не убивает динамику», — отметил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин.