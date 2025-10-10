Анастасия Россель ушла с поста директора Березовского техникума «Профи»

Госпожа Россель поблагодарила коллег и студентов за совместную работу. По ее словам, за время ее руководства в учебном заведении был проведен капитальный ремонт, обновлены мастерские, привлечены более 30 партнеров и открыты новые образовательные программы. «Вместе мы добились престижа рабочих специальностей!», — отметила Анастасия Россель, подчеркнув, что средний балл абитуриентов повысился с 3,0 до 4,5, а в истории техникума впервые возник конкурс на место.