Единые сроки для ремонта дорог и замены бордюров установят в Казахстане

«Проект устанавливает обязательные межремонтные сроки и гарантийные периоды по дорожной одежде и обстановке пути после строительства и всех видов ремонтов, их увеличение допускается при подтвержденном соблюдении технологической дисциплины и требований к качеству материалов. Документ будет распространяться на дороги республиканского и регионального значения и станет обязательным для всех», — сообщили в ведомстве.