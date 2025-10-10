Ричмонд
Единые сроки для ремонта дорог и замены бордюров установят в Казахстане

КаздорНИИ готовит документ, который закрепит единые и обязательные сроки ремонтов для всех видов работ и элементов обстановки пути, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Источник: Пресс-служба акимата города Алматы

На официальном сайте Министерства транспорта сообщили, что сейчас в дорожном строительстве отсутствуют единые и однозначные требования к срокам.

«Проект устанавливает обязательные межремонтные сроки и гарантийные периоды по дорожной одежде и обстановке пути после строительства и всех видов ремонтов, их увеличение допускается при подтвержденном соблюдении технологической дисциплины и требований к качеству материалов. Документ будет распространяться на дороги республиканского и регионального значения и станет обязательным для всех», — сообщили в ведомстве.

Разработчики проанализировали межремонтные интервалы с учетом климатических особенностей Казахстана и сопоставили их с практиками стран Евросоюза, Китая и СНГ. Такой подход позволил установить обоснованные нормативные сроки с опорой на международный опыт, обеспечив баланс между долговечностью дорог и экономической целесообразностью.

«В проект впервые будут включены нормы по долговечности элементов обстановки пути. Например, для бортовых камней, которые ранее нередко заменяли ежегодно из-за отсутствия единых требований, теперь будет установлен гарантийный срок. Это позволит избежать преждевременных замен и оптимизировать использование бюджетных средств», — отметили в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте.

По словам разработчиков, внедрение документа позволит не только повысить качество дорог, но и сэкономить значительные средства за счет исключения необоснованных ремонтов. В перспективе это станет одним из инструментов повышения доверия к подрядчикам и прозрачности в дорожной отрасли.

После утверждения проект обретет статус обязательного нормативного акта и станет базой для планирования, заключения контрактов и приемки выполненных работ по всей стране.

