Автобусный тетрис: еще одно видео, которое стоит посмотреть министру транспорта

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В редакцию Vaib.uz пришло видео с остановки «Тузель», где пассажиры отчаянно штурмуют автобус № 128, чтобы попасть внутрь. На кадрах — классика ташкентского утра: десятки людей буквально утрамбовываются в салон, который уже давно перестал вмещать всех желающих.

Маршрут № 128 соединяет рынок Food City и посёлок Ункурган. Дорога долгая, пассажиров много, а автобусов, как жалуются жители, катастрофически не хватает. Хотя официально интервал движения заявлен в 15 минут, в реальности ждать приходится куда дольше. За это время на остановке скапливается толпа, и каждый прибывший автобус превращается в битком набитую «капсулу выносливости».

Пассажиры просят Министерство транспорта и Главное управление по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры Ташкента обратить внимание на проблему и не только увеличить число автобусов на линии, но и поставить более вместительные автобусы.

Вчера Vaib.uz уже поднимал тему перебоев с общественным транспортом на той же остановке «Тузель». Кроме того, пассажиры в целом жаловались на странную езду автобусов. Машины то приходят редко, ждать приходится по 35−40 минут, то потом сразу по несколько штук, как будто специально тренируют нервную систему ташкентцев.

В Главном управлении транспорта Ташкента объясняют перебои дорожными работами, пробками и временными ограничениями на перекрёстках. Однако чиновники пообещали штрафовать перевозчиков, если нарушения графика не будут связаны с этими причинами. Правда, пассажирам от этого не легче.

На этом фоне особенно странно звучат последние заявления главы Минтранса, который с оптимизмом рапортует о счастье ташкентцев, массово отказавшихся от личных авто ради «удобного» общественного транспорта. Автобусы, конечно, едут. Вот только едут они не так, как обещают на бумаге.

Vaib.uz продолжает следить за ситуацией и призывает всех, кто сталкивается с аналогичными проблемами, делиться своими историями. Может быть, когда-нибудь их услышат не только те, кто стоит рядом на переполненной остановке, но и чиновники.