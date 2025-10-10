Автобусный тетрис: еще одно видео, которое стоит посмотреть министру транспорта

Маршрут № 128 соединяет рынок Food City и посёлок Ункурган. Дорога долгая, пассажиров много, а автобусов, как жалуются жители, катастрофически не хватает. Хотя официально интервал движения заявлен в 15 минут, в реальности ждать приходится куда дольше. За это время на остановке скапливается толпа, и каждый прибывший автобус превращается в битком набитую «капсулу выносливости».