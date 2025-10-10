Движение по объездной дороге на Родионова планируют открыть 7 ноября

Дорогу-дублер на участке от улицы Родионова, 15 до сквера завода Петровского уже вовсю делают. Ее протяженность составит 1 км. Там будут привычные четыре полосы, просто их сдвинут от центра. Остановки также сместят к временной дороге. Сейчас там устанавливают два светофора — на улице Донецкой и на пересечении с Печерским съездом. В 20-х числах октября планируется приступить к асфальтированию дороги. До 3 ноября там появится разметка. А 7 ноября запустят движение. На месте действующей проезжей части появится стройплощадка оборотных тупиков метро. Делать стену в грунте под тупики начнут по завершении обустройства временной дороги.