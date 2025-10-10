«Более 350 работников, свыше 2,5 миллиона рублей — на руки». Госконтроль поймал фирмы такси, работавшие по «серым» схемам

В итоге ущерб, причиненный государству, превысил 320 тысяч белорусских рублей. Но еще директор одной из фирм скрыл трудоустройство более 150 человек. Сам же он необоснованно применял упрощенную систему налогообложения, хотя превышал максимально допустимый для ее применения показатель по численности сотрудников. По этим фактам сумма неуплаченных налогов превысила отметку в 430 тысяч рублей.