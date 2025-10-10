«Более 350 работников, свыше 2,5 миллиона рублей — на руки». Госконтроль поймал фирмы такси, работавшие по «серым» схемам

Госконтроль накрыл три фирмы такси в Минске и Гродно за зарплаты «в конвертах» и серые схемы работы, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, сотрудниками Департамента финрасследований КГК раскрыта противоправная деятельность трех компаний такси, работавших в Минске и Гродно. В течение 2021 — 2023 годов фирмы платили своим работникам зарплату «в конвертах».
— «Серую» зарплату получали более 350 работников, а сумма выплаченных на руки денег без отражения в учете зарплат превысила 2,5 миллиона рублей, — рассказали в КГК.
В итоге ущерб, причиненный государству, превысил 320 тысяч белорусских рублей. Но еще директор одной из фирм скрыл трудоустройство более 150 человек. Сам же он необоснованно применял упрощенную систему налогообложения, хотя превышал максимально допустимый для ее применения показатель по численности сотрудников. По этим фактам сумма неуплаченных налогов превысила отметку в 430 тысяч рублей.
— В отношении руководителей субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела, — констатировали в Госконтроле.
