Сергей Жуков рассчитывает собрать стадион на гастролях в Волгограде

При этом удовольствие лицезреть автора и исполнителя хитов 90-х обойдется волгоградцам в кругленькую сумму — цены стартуют от 2,5 тыс. и доходят до 12 тыс. рублей. Однако поклонники группы уверены, что Сергею Жукову вполне под силу собрать в городе стадион.
Впрочем, согласно схеме расположения мест планы у музыкантов гораздо скромнее — для проведения концерта будут задействованы не все трибуны «Волгоград Арены», а лишь их часть.
Интересно, что Сергей Жуков включил Волгоград в гастрольный тур после того, как анонсировал открытие в городе своего бара. В последнее время певец, кроме музыкальной карьеры, активно занимается другими видами бизнеса, один из них — питейные заведения.