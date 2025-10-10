В Богородском округе Подмосковья начал работу мобильный маммограф

Жители Богородского округа Московской области теперь могут пройти обследование, воспользовавшись услугами нового мобильного маммографа. Комплекс отечественного производства закуплен по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.
Мобильный маммограф позволяет проводить диагностику вне стационара. Комплекс состоит из процедурной с рентгенозащитной перегородкой, комнаты управления рентген-лаборанта и санузла. Маммограф оснащен мебелью и техникой, необходимой для проведения выездного обследования, оборудован системами энергообеспечения, отопления, вентиляции и кондиционирования, противопожарной сигнализации.
Выезды комплекса запланированы по всему Богородскому округу, включая сельские фельдшерские пункты и амбулатории. Планируемая пропускная способность мобильного кабинета — до 18 пациентов в день.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.