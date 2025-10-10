В центре Калининграда перегородили ещё одну популярную парковку. Скорее всего, навсегда

В Калининграде на Барнаульской огородили популярную парковку. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.
По словам людей, на въезде у площадки в районе наркодиспансера поставили красно-белые блоки. Кто-то периодически сдвигает их и паркуется.
Автомобилисты жалуются на нехватку мест в том районе. Каждый уголок занят машинами, альтернатив, пусть даже платных, нет. По Барнаульской не ходит общественный транспорт. Ближайшие остановки на Ленинском проспекте в нарушение нормативов расположены далеко. Даже на такси добраться в эту часть города проблематично: на многих участках висят знаки, запрещающие даже остановку транспорта.
В мэрии поделились планами на эту территорию. «Это городская земля, и мне не нравится, что там происходит. Можно ли там обустроить парковку? Скорее всего, нет. Потому что существуют требования к парковкам: должен быть проект, где предусмотрены радиусы поворотов, освещение и так далее. Самое страшное — там происходит движение задним ходом. Нельзя просто так сделать разметку, это такая же полноценная дорога», — объяснила глава администрации Елена Дятлова.
По словам сити-менеджера, в городе проводится ревизия всех стоянок, в том числе частных: «Должна быть разметка и ПОДД (проект организации дорожного движения — ред.). В противном случае, это не парковка».
Эксперты-урбанисты предлагали разбить на этом пятачке сквер вместо стоянки.