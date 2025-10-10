В центре Калининграда перегородили ещё одну популярную парковку. Скорее всего, навсегда

В мэрии поделились планами на эту территорию. «Это городская земля, и мне не нравится, что там происходит. Можно ли там обустроить парковку? Скорее всего, нет. Потому что существуют требования к парковкам: должен быть проект, где предусмотрены радиусы поворотов, освещение и так далее. Самое страшное — там происходит движение задним ходом. Нельзя просто так сделать разметку, это такая же полноценная дорога», — объяснила глава администрации Елена Дятлова.