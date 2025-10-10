Мужчины-удалёнщики от 35 до 45 лет. Аналитики составили портрет калининградца, у которого есть подработка

У 26% калининградцев есть подработка. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в пятницу, 10 октября.
«26% работающих сообщили о наличии подработки. Ещё 50% калининградцев пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 24% респондентов», — отметили аналитики.
Чаще в нескольких местах трудятся мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Среди горожан на удалёнке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит в офис — 28% против 24% соответственно.
«6 из 10 тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 25% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 15% — более 20 часов в неделю. Сегодня удаленные сотрудники тратят на подработку меньше времени: 68% работают до 10 часов в неделю против 58% среди тех, кто ходит в офис», — добавили эксперты.
Что касается финансовой значимости, 32% респондентов подработка приносит менее 10% общего дохода, 38% — до трети, 19% — от 30 до 50%, 11% — более половины дохода.
Опрос проводился с 1 по 8 октября.
