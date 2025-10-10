Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь

Мэр Юрий Шалабаев сообщил в телеграм-канале, что в 2025 году город начнет компенсировать приютам расходы на ветеринарную помощь пострадавшим животным, не имеющим хозяев, на подготовку питомцев к передаче в новые семьи, а также на аренду муниципальных помещений, где содержат и выгуливают животных.