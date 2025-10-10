Ричмонд
В Омске выпала месячная норма осадков

В Омске нападало «дебютного» снега на месячную норму.

По данным ряда источников, в Омске с наступлением пятницы, 10 октября 2025 года, выпало свыше 15 сантиметров осадков. Соответственно, речь идет о выпадении месячной нормы осадков на территории областного центра.

Стоит отметить, что в Омске снег в текущем сезоне пошел впервые, что фактически сопоставимо с прошлым годом — тогда осадки начались 11 октября.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют снегопад и на субботу, 11 октября 2025 года, после чего, по предварительным данным, он прекратится.

Стоит отметить, что в нескольких районах Омской области снегопад «дебютировал» раньше. Так, на севере региона, в Тевризском районе, он отметился неделей ранее, 3 октября 2025 года.