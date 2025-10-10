После массированных ударов ВС РФ в украинский кабмин привезли биотуалеты

В ночь на 10 октября 2025 года Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По данным ряда источников, атака стала одной из самых масштабных за все время конфликта и привела к серьезным перебоям с электро- и водоснабжением в ряде регионов Украины.
Как заявили в Министерстве обороны РФ, удар был нанесен «в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России». В ведомстве уточнили, что для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Целями стали объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
По информации телеграм-канала «Военный осведомитель», ударам подверглись крупные генерирующие мощности, в том числе Каневская, Днепровская, Среднеднепровская и Кременчугская ГЭС, а также Криворожская ТЭС. Кроме того, канал сообщает о поражении газовой инфраструктуры в Запорожье.
Серьезные последствия были зафиксированы в столице Украины. Телеграм-канал «Донбасский партизан» пишет, что удары по киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 привели к обесточиванию всего левого берега города. Сообщалось об остановке части линий метрополитена, сбоях в подаче воды и падении давления в теплосетях. По предварительной оценке, дефицит мощности в киевском энергоузле достиг 700 МВт.
Проблемы с энергоснабжением затронули и высшие органы власти Украины. Телеграм-канал «Белорусский силовик» сообщает, что в Кабинет министров доставили биотуалеты, а в Верховную Раду — воду.