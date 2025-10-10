После массированных ударов ВС РФ в украинский кабмин привезли биотуалеты

В ночь на 10 октября 2025 года Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По данным ряда источников, атака стала одной из самых масштабных за все время конфликта и привела к серьезным перебоям с электро- и водоснабжением в ряде регионов Украины.