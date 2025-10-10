Эксперт РОЦИТ Сабитов назвал аналитику данных частью национальной безопасности

Чтобы лучше понять масштаб проблемы, поставьте себя на место государства. Представьте, что кто-то имеет полный доступ к вашим покупкам, маршрутам, просмотрам в интернете и даже тому, где вы любите отдыхать. По отдельности все это кажется ерундой, но если собрать вместе, то получается детальная карта вашей жизни. Так работают социальные сети и онлайн-сервисы: они собирают информацию, чтобы предсказать, что вы купите, куда поедете и какие темы вызовут у вас эмоции. По сути, это цифровое досье, которое позволяет понимать вас лучше, чем близкие люди. Именно поэтому многие стараются ограничить доступ к своим данным — ставят блокировщики, отключают геолокацию, выбирают, кому доверять. Это не паранойя, а элементарная цифровая гигиена. И государство делает то же самое, только в большем масштабе.