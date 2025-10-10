В Таганроге отреставрировали фасад двухэтажного дома 1917 года постройки

В Таганроге завершен капитальный ремонт фасада и фундамента двухэтажного многоквартирного дома № 2/4 по переулку Сенной. Здание 1917 года постройки было обновлено в рамках региональной программы капремонта. Об этом говорится в телеграм-канале Фонда капремонта Ростовской области.
Подрядная организация выполнила комплекс работ по восстановлению исторического облика здания: нанесла декоративную штукатурку и окрасила фасад, отреставрировала карнизы и архитектурные элементы, привела в порядок оконные откосы и отремонтировала цоколь.
