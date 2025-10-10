Собянин: На месте монорельса в 2027 году появится уникальный парк на высоте

Так, будет создано современное комфортное пространство для занятий спортом, семейного отдыха и встреч с друзьями. Вдоль парка сделают четырехкилометровую беговую дорожку с движением в обе стороны. Пять из шести станций сохранят и трансформируют в двухэтажные павильоны. Также в парке можно будет увидеть два состава монорельса.