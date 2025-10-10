Собянин: На месте монорельса в 2027 году появится уникальный парк на высоте

«В 2027 году на месте устаревшей транспортной системы появится уникальный парк. Это будет первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте 6 м», — написал Собянин.
Он уточнил, что территория свяжет пять районов — Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский, где проживают больше 300 тыс. человек. Новая пешеходная артерия города объединит в один маршрут парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк и откроет прекрасные виды на Москву.
Так, будет создано современное комфортное пространство для занятий спортом, семейного отдыха и встреч с друзьями. Вдоль парка сделают четырехкилометровую беговую дорожку с движением в обе стороны. Пять из шести станций сохранят и трансформируют в двухэтажные павильоны. Также в парке можно будет увидеть два состава монорельса.
По словам мэра, московский монорельс был возведен больше 20 лет назад. Последние годы он работал в экскурсионном режиме, фактически утратив свою транспортную функцию после открытия МЦК, продления Люблинско-Дмитровской линии метро и развития наземного городского транспорта.