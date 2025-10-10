В парк комбината благоустройства в Серпухове поступили 7 новых автомобилей

Семь грузопассажирских автомобилей марки «ГАЗель NEXT» получил комбинат благоустройства в подмосковном Серпухове. Новые машины закуплены в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к предстоящему осенне-зимнему сезону, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Автомобили в скором времени поставят на государственный учет. После этого их сразу же начнут использовать для ежедневной перевозки рабочих, грузов и инструментов. Новая техника поможет улучшить качество услуг и повысить уровень обслуживания городских территорий.
Отметим, что сегодня автопарк комбината коммунального хозяйства в Серпухове насчитывает свыше 200 единиц специализированной техники. Для контроля внедряют передовую систему мониторинга «Яндекс. Вектор», которая помогает отслеживать движение машин, анализировать маршруты и корректировать рабочие процессы. В планах — закупка специализированной вышки для кронирования деревьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.